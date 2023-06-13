疫後內需復甦力道破表，餐飲龍頭王品集團董事長陳正輝今日表示，台灣餐飲市場成長空間還很大，王品接下來會積極展店，希望每年營收至少成長2成，預計約 8～9 年時間，王品市值將從目前的260億元「翻倍再翻倍」至1000億元，也將是台灣首間市值超過1千億元的餐飲集團，傾全力打造護國神「餐」。

台灣餐飲市場規模達8600多億元，王品市占僅2％，陳正輝表示，接下來將全力投注資源在發展國內市場，目前以火鍋、燒肉發展最快，在全台市占已達10％，且因王品有集團供應鏈能量的優勢，接下來展店可愈來愈快，還可以多品牌垂直搶市占，目標是中長期兩大業態市占達到全台市占30％目標。

陳正輝分析，當任一個品類市占率站穩30％，在市場上就是絶對的領先，市場上很難出現第2個市占率達30％的競爭者，王品除了擴張品牌、滿足各價格帶，他個人非常看好韓式料理在台灣的發展，目前選擇（對手）還不多，是可以切入的領域。

王品目前五大事業群，包括精緻餐飲、休閒餐飲、火鍋、泛中餐和快食尚，尤其近年積極擴張火鍋、鐵板燒和燒肉三大領域。陳正輝透露，上半年已開30店，下半年還有20家店要開，全年目標新增 50 家店，7月會有高價鍋物新品牌，後續還有砂鍋粥、韓式燒肉等新品牌接連登場，會採現有品牌展店和開新品牌雙管齊下。

陳正輝說，王品現階段均採直營模式，但配合「千億市值」計畫，未來併購、代理國外品牌都是可能的發展方向，王品目前較欠缺平均客單價在500元以下的餐飲品類，將透過品牌代理補足500元以下的餐飲缺口，目前已有國外品牌在洽談中。

對於中國市場，陳正輝認為，大陸現階段大環境不好，王品策略是持盈保泰，「不要讓在大陸的火熄了」，將等待機會再行擴張，現階段不會有明顯的資源投注。且光台灣市場都做不完了，未來幾年重心都會放在台灣，力拚「千億市值」成真。