竹東、芎林間交通要道竹林大橋南端的北興路2段與朝陽路口，日前發生大卡車與機車碰撞，造成機車女騎士不幸往生的車禍意外。新竹縣府交通旅遊處邀集縣警局交通隊、竹東警分局、竹東鎮公所等單位，及芎林、竹東兩地民代，近日共同會勘肇事路口，研商交通改善對策，希望提升行車秩序和用路安全，讓憾事不再發生。

竹林大橋是連接竹東鎮、芎林鄉兩地的重要交通要道，車輛往來頻繁，上下班時段車流量大。依據民眾行車紀錄畫面顯示，大貨車言竹林大橋往竹東行駛，下橋之時要右轉北興路，女騎士則是同方向行進，但要直行過路口待轉，兩車交會時發生碰撞，導致憾事。

與會人員現地勘查並討論，綜整民代和民眾、用路人的建議，縣府交旅處就現況道路寬度並考量行人通行安全下，研議將外側車道調整為直行與右轉汽機車混合車道，使汽機車提早混合並依序於外側車道行駛等等。

交旅處同時研擬增加機車停等區範圍，並調閱該路口近年的交通肇事紀錄和車流量調查，全面檢視道路交通設施安全，並在橋面路幅寬度及路型有限等條件下，委請交通專業研議可行之改善建議方案，提報縣府道安會報納入討論後辦理改善，以提高用路安全。道路兩側的雜草也會請工務處養護科盡速清除，增加轉彎視距。

除了檢視、改善道路設施，提供路人更良好的道路環境外，交旅處和警察局也呼籲用路人，車輛行經路口務必放慢速度，遵守交通規則與號誌，並注意大車內輪差的危險，保護自己與他人安全。