日本政府周二（13日）在首相官邸召開「宇宙開發戰略總部會議」，首次敲定以《國家安全保障戰略》為基礎的「宇宙安全保障構想」。為了提高摧毀他國疆域內飛彈基地等反擊能力（對敵基地的攻擊能力）的有效性，該構想提出，日方將加強情報收集準備工作。

日本政府2022年12月修訂新版《國家安全保障戰略》等3份安保政策文件，寫明進一步提升太空安全保障能力。日本首相岸田文雄事後指示有關省廳研究制定「宇宙安全保障構想」，作為修訂《太空基本計劃》時的新增內容。

據共同社和日本放送協會（NHK）報導，「宇宙安全保障構想」主要研究日本太空安全領域政策，作為未來10年的目標，日方將擴大太空的國防用途，並促進民間技術的使用。岸田在會上強調，「為了安保，將從根本上擴大太空系統的利用，確保太空安全且穩定的利用。」

報導指出，考慮到中國及一些國家大幅增加信息收集的衛星和開發衛星攻擊能力，日方表達了「威脅急速擴大」的危機感。雖然「宇宙安全保障構想」旨在抗衡中俄在太空日益活躍的軍事活動，但日方加快軍民一體化的政策，恐引發在野黨與學術界的擔憂。不過，構想以俄烏戰爭時歐美民間衛星數據用於軍事作戰為例，指出「太空利用直接關係到軍事優勢」。

關於反擊能力，構想提出利用多顆小型衛星組合來提高信息傳遞速度，並使用人工智能（AI）提升解析圖像能力。該構想還表示，將與盟友和志同道合的國家合作，推動制定使用太空空間的國際規則。岸田告訴相關部門，「人類的活動範圍正認真地擴展到太空，國際競爭正加劇。為保持和加強我國活動的獨立性並引領世界，政府須共同努力。我希望你們推進太空政策。」