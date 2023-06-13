湖口文小非營利幼兒園完工後，預計招收10班共計224名幼兒，除設有3至5歲班8班外，也將設置2歲專班2班。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣第9座非營利幼兒園落腳湖口鄉，湖口文小非營利幼兒園歷經疫情影響、缺工缺料、資材上漲、變更設計及數次流標等不利條件，13日順利開工，預計2024年完工，提升新竹縣公共化教保服務供應量，未來將嘉惠224名幼兒。

新竹縣積極爭取興建公共化幼兒園園舍計畫，湖口文小非營利幼兒園規畫總經費計1億8823萬餘元，獲中央核定補助1億5000多萬元。預計招收10班共計224名幼兒，除設有3至5歲班8班外，更設置2歲專班2班，讓托嬰中心的小小孩子能夠無縫接軌續讀幼兒園。將同步配合教育部降低幼兒園師生比為1比12政策。

湖口文小非營利幼兒園興建工程由黃長美建築師事務所設計規畫及監造，今年6月底開工，工期約450天，預計於113學年度辦理招生。基地座落於達生七街、達生八街交叉口，建物3層樓，面積約4500平方公尺，其中包含約1500平方公尺的戶外活動空間。

湖口文小非營利幼兒園規畫設計以客家傳統聚落伙房形態為靈感，採院落的配置，區分不同年齡層的室內空間，並圍塑出可共同使用的合院空間。

教育局指出，縣內已有6所非營利幼兒園，目前規畫設置中共4所非營利幼兒園，皆已順利完成發包作業，未來新竹縣將有10所非營利幼兒園，逐步提升全縣公共化教保服務供應量。另非營利幼兒園的收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇。