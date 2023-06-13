Bito團隊今年以金馬獎第59屆頒獎典禮海報設計及動態設計獲D＆AD黃鉛筆獎。（Bito提供）

Bito成立十周年，也將以新出發的「between」實驗室打造更多沉浸式作品。（Bito提供）

今年再度以金馬獎主視覺設計，奪得英國D＆AD（Design ＆ Art Direction）的平面設計類最高榮譽的黃鉛筆大獎，Bito團隊如今在D＆AD的全球積分排名第20，Bito創辦人劉耕名認為，不論大小獎項，參賽其實不是為了鍍金，而是「有機會去國際戰場看看，去用作品感動他人，就是好事」。

D＆AD是國際間知名的設計類大獎，能得到一次「黃鉛筆」就足以自誇，被英國人形容「得黃鉛筆就和得到英國爵士差不多尊榮」，能連續得到兩次更是罕見。目前蘋果公司在該獎項的積分排名第二，而來自台灣的Bito已然排名20。「放在全球的設計市場來看，前20這件事對團隊是非常重要的肯定」。

拿過D＆AD、iF Design、Red Dot金獎等多項國際大獎，本身也多次擔任國內外設計獎項評審，但劉耕名強調參加比賽的重點不在於能鍍金，「而是檢視自己，把自己放在擂台上，在國際的戰場上看到我們很崇拜的公司或團隊，和他們並駕齊驅，是推進我們很大的動力」。他表示自己仍會鼓勵年輕人去參展、參賽，「當然有公信力的獎是有意義的，也沒有什麼獎叫名不見經傳，能得獎表示能感動到一群人，而且透過比賽不斷修正，得到的是國際觀」。

劉耕名指出，設計是要解決人類遇到的問題，不論參展、參賽，評審看重的也多是「真實性」，即不是為了比賽、得獎，而是真正想透過設計改變什麼，他認為對年輕人而言「多去試試」是值得被鼓勵的，同時他也有感：「台灣不缺明星，缺的是系統」，他也認為此次獲獎的另一層意義，就在於一直以來Bito試著推進設計的各種演化，打造人才庫。

「這群人除了來自台灣，也有來自加拿大、日本、馬來西亞的」劉耕名表示，聚集的這群人不只是要把「金馬獎」這在地的、華人的、漢字的元素觸動全球，也是要做能走到世界的品牌，因此在Bito十周年之際，他也宣告成立「between」實驗室，持續進行如今年在松菸所打造的「台北兔給樂」作品，「讓人可以近距離互動，讓影像跨出螢幕到空間」推動沉浸式體驗作品到國際舞台。