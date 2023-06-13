歌手張清芳才剛在小巨蛋舉辦個人演唱會，隨及攜手藝術珠寶設計師趙心綺（CINDY CHAO）舉辦「一五一十讓愛聚首」珠寶慈善拍賣會，號召林心如、徐若瑄等15位名人共襄盛舉，分別佩戴CINDY CHAO珠寶與子女一同入鏡，攝影作品即起至6月28日在光點台北展出，22件珠寶將在16日晚上義賣，拍賣所得全數捐助台灣罹患罕見疾病的兒童。

「一五一十讓愛聚首」珠寶慈善義賣邀請15位名人與子女一同入鏡，攝影展在光點台北展出。（CINDY CHAO提供）

「因為，我和CINDY都是媽媽。」提起這次的合作，張清芳感慨地說，10年前她因為擔心大兒子長不高，前往醫院兒科問診時見到診間的罕病兒童，因為怕打針情緒失控，她協助護理師抱住孩子，也意外得知台灣罕病兒童的困境，身為母親的她見了十分不忍，因而有了行善的念頭。

張清芳透露在拍照前摸了小兒子的頭，兒子非常生氣，於是小兒子嘟嘴的可愛模樣就這樣入了鏡。（CINDY CHAO提供）

這些年，張清芳眼看著兒子的身高不斷抽高，昔日的憂心不再，但當年發想的善念絲毫未減。4年前，張清芳得知好友趙心綺在香港的拍賣會非常成功，也經常拿出珠寶作品義賣，提議為台灣的孩子盡一份心力，攜手為罕病兒童籌措善款，「我其實只希望她捐一件珠寶，那知道她一口氣捐了22件！」

趙心綺為這場慈善義賣捐出22件珠寶作品，光是造價成本就逾千萬元，為了能拋磚引玉，她慨然悉數捐出。她笑說，身為單親媽媽，她很能體會為人母的辛苦，養育健康的孩子已是不易，又何況是生病的孩子，這回她設計的22件珠寶皆以象徵「愛與保護」的十字架為主軸，為每一位參與拍攝的名人量身訂製。

「一五一十讓愛聚首」慈善活動邀請攝影大師林炳存負責掌鏡、名製作人陳鎮川擔任活動總監，並有15位名人熱情參與，包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲，以及知名球星陽岱鋼，親子溫馨畫面有著「幼吾幼，以及人之幼」的象徵意涵。

關穎與三個子女的合影，儘管兩個兒子還小不受控，但關穎泰然自若，大女兒還擺出專業模特兒姿勢。（CINDY CHAO提供）

張清芳也透露拍攝照片的趣味花絮，因為小孩的情緒很難控制，因此拍攝難度很高，例如她在拍照前摸了小兒子的頭，兒子非常生氣，於是小兒子氣呼呼嘟著嘴的可愛模樣就這樣入了鏡。她也解釋連勝文夫人蔡依珊與女兒的合影照，小女孩因為踩到狗屎生悶氣，說什麼也不肯拍，只肯秀出與媽媽牽手的小手，「我覺得這樣的畫面也很棒，就牽手做公益嘛！」

富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧的祖孫三代合影，三個美麗女人的畫面賞心悅目，最讓張清芳和趙心綺羨慕。（CINDY CHAO提供）

但也有拍照過程順利的佳作，如關穎與三個子女的合影就讓張清芳覺得很完美，儘管兩個兒子還小不受控，但關穎泰然自若，大女兒還擺出模特兒的專業姿勢，「看得出來關穎經常拍全家福，很有經驗喔！」

而富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧的祖孫三代合影，最讓張清芳和趙心綺羨慕，因為兩人都沒有生女兒。張心綺笑說，祖孫三代，三個美麗的女人，畫面真的是賞心悅目。

「一五一十讓愛聚首」珠寶慈善拍賣會將在16日晚上登場，拍賣所得將以張清芳成立的「新全公益信託社會福利基金」名義捐出，「新全」二字取自兩個兒子名字中的一個字所組成，所得將捐贈台大兒童健康基金會、北榮兒童重難罕中心、北醫附設醫院顱顏基金。

CINDY CHAO「一五一十讓愛聚首」慈善珠寶鈦金屬鑽石戒指。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO「一五一十讓愛聚首」慈善珠寶胭脂貝珍珠耳環。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO「一五一十讓愛聚首」慈善珠寶胭脂貝珍珠戒指。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO「一五一十讓愛聚首」慈善珠寶黃K金鑽石戒指。（CINDY CHAO提供）