潭秀國中今年首度出現會考「大滿貫」，陳楷翔（中）3年沒補習，作息規律拿下亮麗成績。（陳淑娥攝）

國中教育會考上周放榜，台中市潭秀國中今年出現首位「大滿貫」，陳楷翔3年沒補習，作息規律，從不熬夜，可謂現代版「日出而作，日落而息」；考前一周不慎染上水痘居家隔離，內心相當煎熬，所幸最後衝出5A10＋作文滿分亮麗成績，將進入台中一中就讀。

陳楷翔國中3年沒補習，每天早上6點半起床，晚上11點準時睡覺，從來不熬夜，作息相當規律；他天天留校晚自習，自我安排複習行程表，一天讀2-3個科目，絕對不多讀，以保持最佳學習狀態。另外，他平常愛看電影、小說，也會打電動，考前幾天堅持不玩，是一位十分穩定又自律的孩子。

不過，國中會考前一周，陳楷翔不慎感染水痘，令他忐忑不安，害怕3年的努力會化為烏有；在家隔離時，導師親自把書送到家供他複習，所幸幾天後終於復原，考前2天回到學校，最後在國中會考衝出5A10＋作文滿分成績。

拿下人人稱羨的大滿貫，陳楷翔坦言「嚇了一大跳！」他說，學校模擬考從沒達到作文滿分，在會考中能刷新自己紀錄很開心，非常感謝國文老師的指導，身邊同學則紛紛尖叫替他高興。陳楷翔也勉勵學弟妹，先鎖定心目中的理想學校，努力追夢往前衝就對了。

潭秀國中校長晏傳嫘指出，今年國中會考，全市共有7位滿點學生，學校5A成績也穩定成長，更首度出現大滿貫，師生均與有榮焉，也代表學校對孩子常態教學引導時，讓他們進行時間管理，師長都能盡心的陪伴，給予他們安心學習的環境。