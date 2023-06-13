近來餐飲業、飯店業等許多產業紛紛喊出缺工，一位從事營造工地業的男子表示，其實只要真的想賺錢，商場、餐飲、工地等又累又流汗的行業機會很多，直呼「怎麼還會有人待業和找不到工作呢？」不過許多內行人指出，許多行業缺工指的是低薪勞工，「去領基本工資還不如在家睡覺，反正1天也沒花多少錢，跑個幾單熊貓就夠1天生活費了」。

原PO在Dcard發文表示，「明明大缺工，怎麼還會有人待業和找不到工作呢？」，指出有公司缺人到需要找里長協調，很多年輕人寧可在家待業滑手機、逛商圈，也不願從事商場、餐飲、工地等勞力型行業，並分析可能是大學學歷易取得、年輕人不想做又累又流汗的工作等原因；原PO透露，其實他自己是商業類科系畢業，不過決定投身不用學歷的營造工地，如今南北各地都有工作機會，「真的願意做、願意流汗，真的想賺錢，畢業潮不可能待業和缺工」。

對此，許多網友紛紛回應，「版上都說餐飲3-4萬，那為什麼還大缺工？因為中南部還是一堆28K，不信去查，上上禮拜才在吃飯時，親耳聽到隔壁困惑說，『為什麼28K飲料店就是請不到人，明明比基本薪資高了啊！』」、「我在中部很多服務業開時薪或28K，那同樣都領這麼少的薪水，我就去找可以坐辦公室吹冷氣的就好啊」、「一堆駐點資訊工程師，約聘36K薪水低沒保障，還要被凹兼水電、行政、總務、保全的工作，不如直接當保全」。

不少內行人則指出，「缺的是低薪勞工，去領基本工資還不如在家睡覺，反正1天也沒花多少錢，跑個幾單熊貓就夠1天生活費了」、「算上職業傷害和潛在風險，真的不如不要工作」、「缺工缺的是低薪工，先看看產業開多少薪資徵人，高薪資的工作依舊供不應求，所以不是產業缺人，而是年輕人不願意做低薪工作」。