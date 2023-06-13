關西鎮鳳山溪遭傾倒有機溶液釀溪水汙染，新竹縣環保局到場追查發現上游有一家工廠，發現廠區貯存的有機溶液桶內出現短少情況。（竹縣環保局提供／邱立雅竹縣傳真）

關西鎮爆發鳳山溪水遭到有機溶劑排放汙染，新竹縣環保局除針對溪水及疑似涉事業者存放有機溶劑空桶採樣比對，已將全案移送新竹地檢署偵辦，關西鎮長陳光彩也將對疑似涉事業者及地主提告。台水公司3區處關西和新埔淨水場從12日起緊急暫停取水，在完成關西淨水場沉澱池清洗及快濾池清洗換補砂作業，若水質符合飲用水標準，預計14日0時開始供水。

鳳山溪靠近關西淨水廠之處12日清晨有民眾發現水面漂浮油汙，伴隨著惡臭及死魚，緊急通報關西鎮公所及環保局。環保局派員到場追查，發現在淨水廠對岸疑似被偷倒有機溶劑，案發地上方有一家廢木材回收工廠。

環保局前往該工廠稽查，發現廠區內貯放16個裝有溶劑的桶子，其中編號14號明顯短少，懷疑是該業者傾倒，但業者否認有偷倒行為，聲稱是廠區前手所為。環保局13日與新竹地檢署檢察官通報後，持續針對事件補足證據，將採樣河川遭排放有機溶液部分以及空桶樣品來比對。

環保局指出，由於有機溶劑較像是從邊坡慢慢滲透到河川內，環保局盡量攔除，為了避免下雨導致擴散以及不影響飲用水安全，關西鎮公所13日也派怪手清除附近可疑土壤。關西鎮長陳光彩表示已諮詢法律顧問，準備向業者及地主提告。

由於受汙染溪水疑似影響到關西淨水廠設備，12日7時關西淨水場立即停止取水作業並進行各項緊急應變措施。台水公司指出，關西淨水場原水取水點避開汙染源往上移50公尺，已於13日完成架設臨時取水設施，同步趕辦場內各項淨水設備清洗作業，包括沉澱池、清水池排空及快濾池濾砂換新，若水質符合飲用水標準，預計14日0時開始供水

另同在鳳山溪下游端取水口的新埔淨水場亦擔心取水遭受汙染，12日採取預防性停水，並於關西鎮布設21處取水站，新埔鎮布設13處取水站，8台水車隨時補水。