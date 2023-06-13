中國大陸8日派出各型軍機共37架次入侵台灣防空識別區，日本也在7、8日公布17架次共機從公股海峽進入太平洋，有軍事專家指出，共軍是企圖用「鉗形戰術」南北包夾台灣。前海軍艦長黃征輝指出，解放軍只是趁美日法加4國聯合軍演時，同步進行攻擊演練；對於「鉗形戰術」的說法，黃征輝認為，共軍已經可以環島、整個包住，何必要鉗形。

對於軍事專家指出，共軍同時在巴士海峽到台灣東部海域、宮古海峽到太平洋都派出軍機，是企圖運用「鉗形戰術」南北包夾台灣。黃征輝今（13）日在直播節目《少康上線了》指出，台灣經常是用自己的角度去看，只看我們能看到的，用台灣的思考去解釋。

黃征輝解釋，美國航空母艦尼米茲號、雷根號與日本海上自衛隊的直升機護衛艦出雲號以及來自加拿大、法國的水面部隊，自9日起在菲律賓海進行聯合演習，共1.2萬名水兵參與。「這是多好機會，解放軍可以操練攻擊，不停的派飛機過去，模擬接敵、發射、回來的整個過程」。

黃征輝表示，解放軍就是在做自己的攻擊操演，看似一整天三十幾架次，但可能每次只出動二、三架做攻擊演練，因為這個機會非常好，美國要演練、中國大陸也要演練。黃征輝續指，相當於美日等4國提供給共軍一個演練的場域，共軍可以監聽通訊、測試多久會被發現等等，你來我往，這就是軍事演習。

對於「鉗形攻勢」的說法，黃征輝則認為沒有關係，「都可以環島了，他為甚麼要夾你呢」，直接包起來就可以了。黃認為，在台灣的眼裡，好像中國大陸甚麼動作都在針對台灣，但其實解放軍的建軍目標已經超過台灣，把美國當作建軍的目標。