桃園市因工程大停水，桃園市副市長王明鉅13日下午前往視察大湳給水廠復水進度。王副市長表示，截至下午16時，整體復水率約達62％，此次整個管線工程及復水進度都很順利，甚至超前進度，如八德區、桃園區12日已完成復水。

王明鉅說，1月7日發生龍潭三坑抽水站破管事件，讓市府及台水公司瞭解龍潭三坑興建中繼加壓站計畫，對台水公司、南桃園與推動北水南送的重要性，因此市府將協助都市計畫的地目變更，並與台水公司加強跟地方鄉親的溝通，將加壓站噪音、施工影響交通等問題降到最低，讓居民放心，希望台水公司加速推動龍潭三坑中繼加壓站計畫，不僅可提升桃園的水資源運用，對北台灣水資源運用也有很大助益。

台水公司第二區管理處處長徐俊雄表示，桃園八德區、桃園區12日已完成復水；其餘地區今日將陸續恢復供水，根據今日下午16時進度，新北林口區復水進度達64 ％、新北泰山區、五股區、桃園龜山區60 ％、桃園蘆竹區、龜山區（停水43小時區域）63 ％。

徐處長指出，新北林口區13日零時起先行復水；龜山系統則較預定時間提早1至2小時開始啟動復水，大湳給水廠今日上午3時開始送水，龜山第一加壓站上午5時開始送水，約至5時30分送至龜山第二加壓站、6時送至龜山第三加壓站；泰山區、五股區約下午14時開始復水；少數龜山、林口等管線末端地區，須持續加壓供水，龜山區預計今晚23時至14日上午3時恢復供水，林口區預計今晚20時能恢復供水；蘆竹區則預計明日上午3時恢復供水。