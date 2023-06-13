搶攻夏季冰飲商機，超商雙雄7-ELEVEN、全家齊攻水果冰磚咖啡，其中7-ELEVEN以精品咖啡品牌CITY PRIMA攜手屏東老實農場推出檸檬、柳丁新口味冰磚咖啡，「CITY PRIMA」今年拓點將突破6,000家新里程碑，幾乎等同全台門市都有供應，嚐鮮價99元力拚相關業績成長3成。

無獨有偶，2017年即開賣冰磚咖啡的全家便利商店Let's Cafe繼檸檬冰磚的西西里氣泡美式月銷50萬杯後，再推椪柑冰磚咖啡與「鮮橙青茶磚」等新品，力拚相關業績再增長。7-ELEVEN指出，觀察咖啡消費走向「飲品化」、「精品化」，其中飲品化年齡層趨年輕約在18-29歲，CITY系列風味飲銷量逐年成長2成，多層次飲料尤其受到年輕族群青睞，CITY系列自2018年起即推出風味咖啡，透過品牌聯名、咖啡飲品化每年推出逾10款風味飲品，已有逾千萬人次體驗。

此次以精品咖啡為基底主要看準咖啡愛好者對風味咖啡相對講究，除了去年底推出干邑白蘭地微醺拿鐵，今年入夏攜手老實農場推出檸檬與柳丁冰磚咖啡，也為CITY PRIMA再添新趨勢風味，截至目前為止，PRIMA精品咖啡三年來已創造超過4千萬人次體驗，銷售杯數翻倍成長，小農水果冰磚咖啡的加入有望再帶動3成業績成長。