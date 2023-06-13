許舒博指出，政黨政治對於台灣來說可以不存在，但是中華民國必須存在，在國家的高度下就不應去討論非核家園這種政黨的理想，台灣必須要有充足的電才能帶動經濟，缺水缺電對台灣來說相當傷，要有經濟才能跟世界去談貿易。

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核電緊急使用 許舒博：面對現實非核家園議題不存在
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