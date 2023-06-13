許舒博指出，政黨政治對於台灣來說可以不存在，但是中華民國必須存在，在國家的高度下就不應去討論非核家園這種政黨的理想，台灣必須要有充足的電才能帶動經濟，缺水缺電對台灣來說相當傷，要有經濟才能跟世界去談貿易。
各黨談核電重啟 許舒博：不要像兩岸關係搞到死路一條
民進黨總統候選人賴清德拋出核電應作為緊急電源使用，商總理事長許舒博13日出席商總活動後受訪表示，台灣必須面對現實，能源都是仰賴進口，兩黨候選人都需要面對，「不要像兩岸關係堅持在那裡，最後是死路一條」。
民進黨總統候選人賴清德拋出核電應作為緊急電源使用，商總理事長許舒博13日出席商總活動後受訪表示，台灣必須面對現實，能源都是仰賴進口，兩黨候選人都需要面對，「不要像兩岸關係堅持在那裡，最後是死路一條」。
許舒博指出，政黨政治對於台灣來說可以不存在，但是中華民國必須存在，在國家的高度下就不應去討論非核家園這種政黨的理想，台灣必須要有充足的電才能帶動經濟，缺水缺電對台灣來說相當傷，要有經濟才能跟世界去談貿易。
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