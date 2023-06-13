新北市私幼餵藥案爆發已近1個月，新北市議員張維倩和新北市幼托社群召集人Leon發起「還給我們乾淨的幼兒園共同連署書」，發起3天獲得1萬2299份連署，今日也獲得議會過半數議員連署附議。（張維倩提供）

新北市私幼餵藥案爆發已近1個月，案發至今因藥品來源不清、家長控訴關鍵畫面遭刪除，案情仍撲朔迷離，新北市議員張維倩和新北市幼托社群召集人Leon發起「還給我們乾淨的幼兒園共同連署書」，發起3天獲得1萬2299份連署，今日也獲得議會過半數議員連署附議。

張維倩表示，在行政機關與司法機關各自獨立的情況之下，司法機關講求犯罪的偵查與量刑，行政機關像是市府應處理地方自治的法規、主管機關的管理層面，希望透過連署書達成六點訴求，包含「立法幼托機構全面上監視器並於雲端備份、幼兒園遭遇停業之幼兒轉園機制、立法建立幼兒園餵藥標準流程、改善園所內揭弊管道、加重加害者的行政罰（最重終身不聘用）、制定重大兒虐案件的緊急處理SOP。」

張維倩說，今日將連署書送新北市議會提案，該案獲得過半數議員連署附議，除民進黨團全數議員附議以外，更有國民黨、無黨、民眾黨等部分議員共同連署，新北市長侯友宜今在專案報告答詢時也表示，支持相關監視錄影設備的提案內容，期待此提案可有效開啟市政府的討論，相關業務單位應積極研議，拿出具體作為，改善幼教環境。