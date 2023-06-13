中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳最新印發《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》中提到，大陸各地區制定並實施教師發展提升規劃，大力培養造就高素質專業化教師隊伍，顯著擴大優秀骨幹教師總量，更明確指出，發達地區不得從中西部地區、東北地區搶挖優秀校長和教師。

根據新浪財經報導，該《意見》提到，各地區在推進學校建設標準化的同時，可結合實際支持學校適當擴大教室學習活動空間和體育運動場地，為非寄宿制學校提供學生就餐和午休條件。大力推進國家教育數位化戰略行動，促進校園有線、無線、物聯網三網融合，建設高速校園網路，實現班班通。

此外，還要求落實大陸中央關於中小學教職工編制標準和統籌管理相關規定，確保以縣為單位實現中小學教職工編制全面達到國家基本標準，依據國家課程方案配齊配足教師，特別是加強思政課、體育、美育、勞動教育和心理健康教育、特殊教育教師配備。