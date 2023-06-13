中國央行出人意料地下調一項關鍵貸款利率，表明決策者對復蘇乏力越發不安，這可能預示著將有更多措施出臺，來推動中國經濟重回正軌。不過經濟學家表示，降低借貸成本可能對改變中國經濟復蘇乏力局面沒有多大幫助，因為在債務水準已然居於高位，且增長前景低迷，家庭和企業對借貸興趣缺缺。

據《華爾街日報》報導，中國央行週二表示，將7天期逆回購中標利率從之前的2.0%調降至1.9%，這是該央行自去年8月以來首次調降短期貸款利率。下調後的新利率將向銀行系統注資人民幣20億元，相當於約2.8億美元。

中國央行降息轉向更寬鬆貨幣政策，與全球其他央行升息的動向形成鮮明對比。此舉意味著其他關鍵利率可能很快會下調，可能就在幾天內，中國央行通常會協同調整一系列政策工具。中國一些大型商業銀行上周下調了存款利率，這是政策將轉向寬鬆的另一個跡象。

經濟學家表示，利率的下調表明中共和央行官員越來越擔心中國經濟復蘇可能陷入停滯。花旗(Citi)的經濟學家週二在給客戶的一份報告中說，中國決策者已經從等待觀望轉向積極放鬆政策 。中國經濟在第一季度強勢反彈，但此後復蘇漸趨乏力，製造業和出口因全球經濟前景黯淡而承壓，與此同時消費者不願意增加支出來填補這一缺口。

上周出爐的通脹資料顯示，中國有可能經歷一段時間的價格下跌，或者說是通貨緊縮，通貨緊縮是支出乏力的一個標誌。有關零售額、投資和工業增加值的一系列資料定於本週四公佈，料將顯示經濟增長放緩延續到了5月份。

中國央行行長易綱在上周的發言中稱，央行有意加大經濟支持力度，對於中國能夠實現政府設定的5%左右的2023年經濟增長目標仍充滿信心。

經濟學家表示，目前還不清楚下調借貸成本是否會對重振中國經濟復蘇起到很大作用。疫情期間的收入減緩意味著家庭對支出和承擔新貸款持謹慎態度。消費者信心依然脆弱，民營部門投資在第一季度幾乎沒有增長。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐新加坡的中國問題首席經濟學家盧姿蕙(Louise Loo)表示，這是一個相當遲鈍的政策工具。她表示，如果貸款需求有限，降低借貸成本也不會有多大幫助。

有經濟學家表示，官員們可能需要運用更有針對性的政策工具來重振消費者支出，讓企業有信心進行投資。這些工具可能包括對購買電動汽車和其他大件商品提供減稅或補貼，以及旨在激發房地產業活力的政策和面向中小型企業的財政支援。