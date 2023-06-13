蔡淑臻（左）、李國毅為戲做足準備。（中視提供）

職人劇《開創者》由温昇豪（右起）、蔡淑臻、安心亞、李國毅領銜主演。（中視提供）

由温昇豪、蔡淑臻、李國毅、安心亞主演的中視、中保科時代職人劇《開創者》日前舉行開鏡儀式。温昇豪戲劇、節目接連上檔，他透露從年初至今，除了過年，還有5月期間休息一個禮拜去趟日本，其餘都處於工作狀態，但他樂在其中，「雖然有點累，但心境蠻符合劇中身為老闆的角色，24小時全年無休。」

温昇豪自己也開公司，很能體會角色人設，「所有的創業都是想當一個開創者，甘苦會放在心裡，不會給員工太多的情緒，會與員工站在同一線，遇到難關自己處理，這跟我自己有點像，不會給別人添麻煩。」劇中有大量專有名詞，他表示會為此增加多一些戲劇張力，「表演上盡量人味多一點，不會把總裁的角色拍的很刻板。」拍片現場，工作人員還對他大聲喊著「總裁好」。

蔡淑臻的角色角色性格聰明幹練，她為戲先變髮，留了俐落的黑色短髮。她自認和角色很像，把工作當成一份事業、從中得到成就感，她回憶當模特兒時期，曾幫其他模特兒代試定裝，花的交通費比領的車馬費還多，「但我是帶著興奮的心情去做。」因此可以理解劇中角色對工作的執著。

而李國毅則是為戲把健身天數提高到1周5天，原來前他先前因為配合寶寶作息，瘦了4到5公斤，劇中他預計將有不少動作戲。而演總裁夫人的安心亞飾，角色是生長在家教嚴謹的家庭，講話都要三思，她透露跟自己的直率個性反差很大，所以為戲必須調整成優雅的講話方式。

時代職人劇《開創者》由金獎導演王明台、金獎編劇葉鳳英、資深製作人王顯彬、李湧等共同製作拍攝，期望藉由該劇讓觀眾知道台灣保全產業的源起歷程及不為人知的幕後祕辛。