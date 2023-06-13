天氣探長農機公司執行長林偉文和福興宮董事長楊文鐘為「農園天眼站」舉行過爐儀式。（周麗蘭攝）

農曆四月26日（國曆6月13日）是神農大帝聖誕，西螺福興宮隆重以小農運用科技培育的水果、茶葉、稻穀、蕈菇、花卉等農產祝壽，天氣探長公司也提供3名西螺農友全額補助架設新型氣象站（農園天眼站）費用，方便監測溫度、濕度等數據。

西螺福興宮奉祀神農大帝，至今仍留有自古流傳的「莿桐鄉番仔庄請頭香換稻穗」的民俗，歷史超過150年；廟內也珍藏清代西螺街米舖、中藥舖、豆油釀造業等籌設「五穀王會」的爐主頭家值年簿，每年神農祭典都依古禮進行。

13日是神農大帝聖誕，西螺福興宮與和曾獲農委會菁創獎天氣探長農業機械公司合辦祝壽大典，祭典以青農生產的優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為供品，西螺鎮長廖秋萍恭請神農大帝出龕，隨後敲鐘擊鼓，循古禮團拜。

天氣探長農機公司執行長林偉文和福興宮董事長楊文鐘接著為「農園天眼站」舉行過爐儀式，該設備可監測氣象、土壤水分、肥料濃度。

林偉文指出，農園天眼站運用科學工具進行環境數據監測及氣象預測，讓農民有工具面對極端氣候，目前已推廣10多名農友使用，將再提供3個全額補助名額給西螺鎮農民申請。