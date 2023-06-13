發展署表示本次工作坊特別邀請亞太經合會（APEC）人力資源發展工作小組（HRDWG）美國籍總主席Zhao Li、能力建構分組菲律賓籍召集人代表Lyka S. Caritativo與美國籍共同主席Amy Kardel、泰國工業部產業經濟處及菲律賓技術教育和技能發展局等親臨與會，並與國內各部會代表相互交流，以健康照服人才培訓為主軸，探討數位健康醫療與照顧服務領域所面對的挑戰與作法。

發展署署長蔡孟良致詞時表示，該署自2017年於APEC推動亞太技能建構聯盟倡議以來，獲得APEC各經濟體廣泛支持，並已辦理多次訓練方案，與各經濟體共同因應產業快速發展培養所需之關鍵人才。近年來數位科技創新成為驅動人力資源發展、參與全球經濟往來的關鍵，而在COVID-19疫情對醫療服務所造成的衝擊與影響下，發展署率先於2020年向APEC提出「健康照顧服務員數位技能提升計畫」獲APEC經費支持與採認；隔年又提出第2期方案「健康產業勞動力賦能數位技能提升計畫」，以工作坊形式邀請經濟體分享政策措施與成功經驗。

發展署表示，本次工作坊整合近年計畫執行成果與最佳範例，並關注資通訊科技導入服務以嘉惠健康服務產業的多元可能性，期與各經濟體交流合作，共同促進亞太地區勞動力技能提升。未來也希望持續在APEC平台上推動各項方案，深化與APEC經濟體間的合作關係，並與各經濟體共同面對全球勞動市場的挑戰。