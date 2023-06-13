雲林縣議員陳芳盈12日自爆去年遭朱凱翔性騷擾，面對連日壓力身體不支住院打點滴，13日出院回家休養，被問及朱凱翔停播節目，她表示這件性騷案不會就這樣結束。對於收到Z小姐遭C性騷擾的控訴，則直指C就是朱凱翔，「請朱凱翔有膽就直接告陳芳盈」。

雲林縣議員陳芳盈明指Z小姐遭朱凱翔性騷，嗆「請朱凱翔有膽就直接告陳芳盈」。（翻攝自陳芳盈臉書／張朝欣雲林傳真）

陳芳盈在控訴朱凱翔性騷擾前，曾思考3天才下定決心將她的遭遇公諸於世，面對這幾天的壓力，表示因多日難以成眠心力交瘁，3天2度進急診室，13日出院後在家好好休息，沒有參加雲林縣議會總質詢，服務處先關起來暫停服務，先把身體養好，過幾天再向外界說明性騷擾案更多細節。

不過13日陳芳盈收到Z小姐遭C性騷擾的控訴，再度在臉書發文，「我直接說，那個C，就是朱凱翔，請朱凱翔有膽就直接告陳芳盈，如果不敢告，就請像Z小姐所說的，宣布滾出直播圈、滾出政論圈」。同時她也謝謝Z小姐讓她不孤單，讓其他被朱凱翔性騷擾的女性不孤單。

陳芳盈說，Z小姐因為工作的各種原因，不能夠具名的站出來，但願意把故事公布出來，真的非常的感謝，她把Z小姐血淚斑斑的全文貼在臉書上，並痛批一些朱凱翔的媒體朋友，到現在還在護航朱凱翔，她對這些人感到不齒，「你們甚至比朱凱翔還可恥，因為就是有你們的縱容還有護航，朱凱翔才敢這麼囂張」。

Z小姐的指控文寫道，2020年6月21日，應該是她跟C第2次見面，總之就是很不熟的狀態，地點是某錢櫃，當天包廂內，除了她跟另一名女同業A之外，其他全部都是男姓友人，有政治幕僚也有記者。C一到現場，就開始拉著她與A一起唱歌，她們出於禮貌以及不清楚他的為人，並沒有想太多。

但後來才發現，C想做的根本不是唱歌，C開始撫摸她的手，堅持要跟她手牽手一起合唱，期間還一直要抱她，對A也是一樣。

後來A才告訴她「朱凱翔曾經親我」，2019年A在結束某場造勢行程後，大家一起去吃飯，當天飯局很吵雜，A為了聽清楚C講話，就揍上耳朵靠近聽，結果朱竟然直接親A，A嚇了一大跳，但當時也不知道該如何反應，其他與會者似乎有瞥見，就問「剛剛他是親妳嗎？」。

後來C輾轉得知她說他是性騷擾慣犯，希望有機會可以跟她解釋，剛好有1個唱歌局，前輩就邀請C過來，他一來就把她拉到旁邊，一直說「我真的沒有性騷擾，不然妳跟我說我哪時候性騷？」她跟C說，「我就是受害者，我也親眼目睹你性騷擾別人」，C持續藉著酒意說他真的沒有，最後又補一句，「我可以抱你嗎？」，她當下真的要吐，而且黑人問號到不行。