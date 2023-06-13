烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週六證實，境內已針對入侵的俄軍展開大反攻。俄軍持續發動攻勢，週二（13日）轟炸澤倫斯基老家城市克利福洛（Kryvyi Rih），已知至少10人喪命。

克利福洛位於烏克蘭中部第聶伯羅州，起初傳有6人死亡，後來增加到10人。綜合路透社、英國廣播公司報導，州長賴薩克（Serhiy Lysak）說明，至少1棟集合住宅、1座商用倉庫遇襲，各有4人、6人死亡。克利福洛市市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，至少還有1人受困待救，傷者累計28人，其中12人已送院救治。維庫爾說，敵方攻擊行動未歇，持續襲擊。

“3:30 AM and you don’t have an apartment or a car anymore and over there people are dying….”



Video from an apartment close to the building that got hit tonight during the Russian terrorist attack on Kryvyi Rih. #KryvyiRih #Ukraine #RussiaUkraineWar #RussiaIsATerroristState… https://t.co/uCMlHqothR pic.twitter.com/PyRRKoOZ4A — Natalka (@NatalkaKyiv) June 13, 2023

空襲發生於當地時間週二凌晨。遭到轟炸的集合住宅公寓樓高5層，逃生居民看著持續冒出濃煙的建物難忍淚水。一名婦女描述，爆炸聲如雷灌耳，她從夢中驚醒，爆炸震波大到讓她跌下床：「我逃向前門，但整扇門發燙，煙霧很濃。我能怎麼辦？只好躲在陽台上，很怕自己昏過去，等了好久都沒有人來救我......我心想自己可能得跳到樹上逃生。」

公寓位處的街上滿是碎玻璃與斷磚殘瓦，至少5輛汽車全毀。

住在這棟公寓另一區的男子說，他聽見2次爆炸聲，「第一聲爆炸傳來時我就醒了，聲音比較小，我立刻跑到陽台，接著我頭頂上就傳來第二次爆炸聲，我在陽台上眼睜睜看著滾燙的磚瓦掉落」。

Scene of devastation after overnight Russian missile attack on the city of Kryvyi Rih (Zelenskyy's hometown). Six missiles targeted city, with five impacts (possibly shoot-down debris). None of the impacts were military targets, city authorities say. pic.twitter.com/bH95pLrKit — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 13, 2023

克利福洛市是澤倫斯基出生的地點。澤倫斯基聞訊後在Telegram發文譴責：「俄羅斯殺人犯持續針對住宅建物、一般城市與百姓平民發動攻擊。」

俄方並未立即對這場攻擊置評。自從去年2月24日普丁下令俄國部隊對烏克蘭展開「特殊軍事行動」以來，烏克蘭境內城市屢屢遇襲，不過，俄方一向否認以平民為攻擊標的。莫斯科當局也指控烏克蘭越境砲擊。

烏克蘭軍方說，針對這起午夜攻擊，空防單位企圖攔截14枚巡弋飛彈，其中10枚成功催毀。來犯的伊朗製無人機一共4架，烏軍擊毀其中1架。