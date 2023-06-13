沈孟生（左）和劉奕兒為戲學做「蝴蝶麵包」。（三立提供）

姚以緹（左）捧場劉奕兒的「蝴蝶麵包」。（三立提供）

老戲骨沈孟生在三立、華視新八點都會愛情劇《鬼之執行長》飾演劉奕兒父親，也是位麵包老師傅，劉奕兒則是傳承父親手藝，更增添了許多創意的麵包職人，為了呈現劇中代表性的「蝴蝶麵包」，兩人還特別去上了麵包課學習整個製程。

被劇組工作人員稱為「美食家」的沈孟生，不僅拍攝期間都會被導演和副導請託代買好吃的饅頭和小籠包，本身就很會揉麵團做麵條、水餃、麵疙瘩，拿手料理是牛肉麵和炸醬麵，以前還曾經被周圍好友們慫恿下開了間牛肉麵店，但因為又要拍戲又要顧店蠟燭兩頭燒，即便生意不錯還是決定收掉。

在拍戲期間，只要現場允許，沈孟生還是會做牛肉麵或炸醬麵給大家吃。配上他獨家秘方炒出來的辣椒跟辣蘿蔔乾，劇組演員和工作人員搶著排隊舀取，很多放飯時只吃菜不吃飯的女演員，配了他的辣蘿蔔乾更時能吃完整個便當。

然而對於做麵包，沈孟生坦言還真是第一次，上麵包課前特別看了許多關於蝴蝶麵包製作影片做功課，自覺有做中式麵團的經驗，對於西式麵團也不難上手，之後看麵包師傅親自示範，不禁感嘆慢工才能出細活，他表示蝴蝶麵包做起來最難的就是旋轉麵團成形的過程，需要多次練習才能旋轉出漂亮的形狀，很有自信的他笑說：「還好不太難得倒我。」

劉奕兒則是為自己的麵包打了90分，「 因為我太認真，值得拿這分數。」她也自爆在麵包店拍戲，有場戲她得大叫：「這麵包店是屬於我的了！」結果突然一隻蚊子跑到嘴裡，卡在喉嚨處，後面叫不出來，她一直不敢跟導演說是因為被蚊子卡住。