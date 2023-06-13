科羅拉多最大城丹佛市在周二發生大規模槍擊事件，警方稱，這可能與金塊隊獲得首座總冠軍有關，球迷過於興奮就開槍，造成10人受傷，嫌疑人已被逮捕並拘留。

美聯社報導，丹佛金塊隊獲得成軍56年以來的首座冠軍，全城球迷興奮異常，在球賽結束後出現慶祝人潮。丹佛警察局在一份聲明中說，槍擊事件發生在凌晨 12 點半左右，離比賽結束後大約 3小時多，槍擊發生在波爾體育館（Ball Arena）一英哩外，造成10人中槍，3名傷者情況危急。

警方發言人說：「槍擊的原因還在調查中，但位置就在最多人潮慶祝的地區。」

警方正在詢問目擊者整個事發過程。