由金馬影帝莫子儀、鄧九雲主演的愛情電影《溟溟》，於13日舉行首映會，片中莫子儀飾演一位患有小兒麻痺瘸腿的天文學教授，熱衷於研究天文奇觀「雙星爆炸」，同時又相信輪迴。聊到前世今生的議題，莫子儀說自己國、高中那時催眠正夯，他還真的做過半催眠，瞥見自己的某一世。
莫子儀說：「我某一世是殺了很多人的貴族，所以這一世才作為一個演員，就是要體驗塵世的疾苦。你也不能百分百相信那就是真的，但在長大的過程中其實也會經常反思。」而鄧九雲也相信神祕學，他倆還一起算過「馬雅曆」。
片中莫子儀演出時常忽略家庭跟妻子的人夫，現為人夫的他，說自己其實也經常自我警惕，在結婚5年或10年後，會不會成為片中不稱職的老公，「婚姻一開始有很美好的想像和憧憬，我很怕會不會幾年後就被打回原形，忙著賺錢可能會忘記我有老婆跟小孩。其實家不是金錢堆積起來的，錢是必要的，但不是最重要的，人才是。」
被問到有無生小孩的打算？莫子儀坦言目前還沒有想生，笑說自己都照顧不好自己，覺得當爸一定會很慌亂，不過結婚後他發現自己開始會跟家裡養的貓說話，可能無形中就把貓當成了小孩子。
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