台北市南港區某國小附幼部分教室被驗出超過校園背景值40倍的電磁波，立委陳椒華13日要求教育部及台北市教育局協助學校改善。教育局表示，將協助校方以最短時間改善，另也會邀請環保局研議檢測中小學校園電纜線周遭電磁波值，並與教育部討論校園電磁波限值規範，以及爭取專案補助學校進行電力改善工程。

台北市黨部前主委陳志明今在記者會中表示，去年3月即接獲陳情，實測後發現該校樓梯間、附幼、專科教室、廚房等處電磁波較高，最高達90幾毫高斯，而學生長時間停留的教室則是5至22毫高斯，與校內電磁波最低的背景值0.5毫高斯相較，高出10至43倍。

陳椒華表示，去年已建議校方儘速包覆或遷移相關電力設施，降低電磁波對學生的影響，沒想到事隔1年竟毫無進度，詢問教育部後知北市教育局說校方未提工程需求，校方則稱已於協調會中提出，雙方各說各話，批評學童安全與健康遭漠視，要求教育單位基於預防原則儘速處理。

對此，教育局表示，待檢測結果出爐，將請學校優先處置電磁波測值較高地點，評估採阻隔、電力設施或教室遷移等方式，以最短時間協助學校辦理改善；若涉及學校整體電力系統配置改善，考量預算需求較多，將配合學校辦理電力改善工程納入設計階段評估，施作完成後可有效降低電磁波測值。

教育局指出，為解校園環境電磁波測值，將儘速邀集環保局討論全面檢測中小學校園電纜線周遭電磁波環境值，也由於國內未有校園環境電磁波值規範，將與教育部討論電磁波限值，並研議改善方案。

教育局表示，如果學校有大量電力改善工程經費需求，會爭取專案經費補助校方辦理，以維護幼兒及學童健康。