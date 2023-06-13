吳東進派日前提醒金管會，新光金是金控史上靠徵求委託書成功拿到經營權的首例，主管機關應要事先防範。吳東進派更提出修法建議，金管會應拉高金控股東委託書徵求門檻，因金控是負責旗下子公司經營與增資，不應比照一般產業只要200萬股就能做委託書徵求，應該拉高到金控股東需持股1％以上才可做委託書徵求，且1％股東最多只能徵求3％委託書，同時金控的股東若要做委託書徵求前，應比照現行金控大股東適格性審查，審查最終受益人是誰。

金管會表示，對於金融業的委託書徵求規定，已經很嚴格了，委託書制度本身是中性的，讓雙方可以在市場上競爭，當公司經營有異常時，不能讓其他小股東永遠進不來，法規上不能過度偏頗公司派，更不應該因單一事件修法。

金管會在2018年、2020年陸續修正委託書規則，提高金融業委託書徵求人資格。依照現行規定，金融業委託書徵求門檻分為「有限徵求」與「無限徵求」，徵求人除應持股1年以上外，「有限徵求」門檻為發行股份總數千分之5或200萬股以上，「無限徵求」門檻則為同一人、同一關係人持股10%以上，且要經過大股東適格性審查。

銀行局表示，金控針對委託書徵求，已經比其他產業來得嚴格，且10％以上金融業大股東要做適格性審查，委託書本身是中性的，應公平對待其他小股東，不能把門檻無上限拉高，像是工會也可以推派董事人選，修法關係到的利害關係人面向很多，身為主管機關需要多方考量。

證期局也表示，國內的委託書制度已經算很嚴格了，委託書是股東多元行使股東權利的方法之一，國際上資本市場，如美國、日本、新加坡、香港都有委託書制度，但這些國家都沒有用法規來規範委託書徵求人的資格，台灣還有用法規來做限制，規定已較其他國家嚴格。

證期局指出，去年修正委託書規則時也有討論到門檻要不要拉更高，但考慮到小股東的權利，小股東也需要董事提名權或投票權，當時銀行公會也有參與討論，若將委託書門檻拉更高，對持股沒這麼多的小股東來說是無法徵求的。