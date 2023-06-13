坐五分車到故宮南院賞國寶快了！台糖嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院站將於8月底完工，但是配合站體、鐵道審查完成，預計中秋節假日(9月29日)才開始試營運。屆時台糖也會首度推出有冷氣的五分車，讓民眾夏天搭乘不用汗流浹背。

蒜糖五分車延駛計畫共分兩期，第一期從糖廠至嘉義高鐵站，長1.38公里，已於2022年10月通車。第二期則從糖廠向西延駛至故宮南院園區內，長1.5公里，要讓民眾坐高鐵到嘉義站後，轉搭「最慢鐵道」慢遊糖廠，再一路進南院賞國寶。

台糖董事長楊明州表示，故宮南院線按照原規劃於8月底會完工，只是故宮南院站站體得完成、還有鐵道學會審查，還需要一點時間。台糖表示，目前規劃中秋節與雙十節連假這兩個假日，開始試營運，快的話就是9月底。

配合南院五分車通車，蒜頭糖廠未來擬改走「文創風」，廠內展覽、風格都會配合南院文風加上糖廠風貌。蒜頭廠區會定位為「中繼站」，設計各式餐點與休閒活動，讓旅客進南院前可以在這邊用餐賞遊。

同時南院站五分車也不同於現行開放式車廂，會是新設計的密閉式車廂，再搭大片透明窗，讓民眾有冷氣可吹。

台糖說，如此夏冬兩季都可舒適搭乘。至於票價部分，目前嘉義高鐵站線是100元，未來整體串聯成條狀後，會做調整，這方面還得與交通部討論規劃。