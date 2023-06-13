民進黨總統參選人、副總統賴賴清德今晚在前行政院長蘇貞昌以及在地民代的陪同下，前往台北鎮北宮參加千歲祝壽大典；賴清德在致詞時提出4個堅持，包括堅持守護台灣路線、堅持民主自由的憲政體制；堅持兩岸、台海和平現狀；堅持經濟發展，無論高科技產業還是中小企業；堅持清除黑金、槍毒。

今晚賴清德在蘇貞昌以及立法委員蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、羅致政以及新北市議員戴偉姍、黃淑君、山田摩衣、翁振洲、林秉宥等人的陪同下，前往台北鎮北宮參加千歲祝壽大典，現場的支持者列隊歡迎，賴清德沿途還與民眾擊掌，現場相當熱絡。

蘇貞昌致詞時表示，明年世界有2場選舉，一場是明年1月的台灣總統、立法委員選舉，另一場是美國的總統、國會議員選舉，除了美國被受世界關注外，台灣在蔡英文的帶領下，讓全世界都相當重視台灣。

他說，台灣不只是半導體重要，台灣的安全、自由民主也至關重要，而自由民主已成為台灣人的DNA，賴清德從基層爬起、無論是歷練還是國際觀等各種能力，賴清德用一生為台灣打拚，他是新北在地孩子，去台南擔任國大代表、立法委員以及台南市長，這次賴要接續蔡英文 顧好台灣不讓平安、民主、自由被吃掉，台灣人要撐住讓賴副總統變成賴總統。

賴清德則說，這場總統、立法委員對台灣非常關鍵、非常重要，不管是關係到台灣的未來前途，子孫的幸福、健全的體制是否能夠繼續，更重要的是也會影響到印太地區、世界的和平，所以全世界都非常注目。

賴清德也提出4個堅持，包括堅持台灣的路線，守護台灣的主權，維持民主自由的健全體制；堅持維持兩岸、台海和平現狀；堅持拚經濟，不只是高端的科技產業要持續壯大，也讓中小企業持續發展；堅持清除黑金、槍毒，維持良好的社會治安，建立一個穩定、公義的社會。