中國大陸8日派出各型軍機共37架次入侵台灣防空識別區，日本也在7、8日公布17架次共機從公股海峽進入太平洋，前空軍副司令張延廷12日指出，共機現在對台灣的「鉗形攻勢」非常清楚。前海軍艦長黃征輝指出，鉗形攻勢可能用於封鎖台灣，但解放軍已經能夠環台封鎖了；他指出，若共軍要武統台灣，不會採取「鉗形攻勢」，而是會集中兵力速戰速決，直接打下台北。

共機日前頻繁擾台，張延廷指出，共機從巴士海峽、宮古海峽、台海海峽壓迫台灣，顯示共機現在對台灣的「鉗形攻勢」非常清楚。但黃征輝今日在直播節目《少康上線了》指出，解放軍只是趁美日法加4國軍演時，同步進行攻擊演練，並非是針對台灣，而是趁美國航母尼米茲號、雷根號與日本海上自衛隊的直升機護衛艦出雲號以及來自加拿大、法國的水面部隊都在菲律賓海實施聯合演習時，操練整個攻擊過程、監聽通訊等等。

對於「鉗形攻勢」的說法，黃征輝則認為與此無關，「都可以環島了，他為甚麼要夾你呢」，直接包起來就可以了。但他提到，若中國大陸是想要封鎖台灣，也可能採用「鉗形攻勢」，若是真的武統，就不會這樣。

黃征輝續指，真的要武統，共軍會直接打台北，「為甚麼要浪費兵力繞一大圈呢？直接集中兵力打台北」。他也強調，「一定要速戰速決，做不到就不能打」。

黃征輝表示，過去並不認為共軍會採圍台的方式，但在先前的軍演中，共軍已經展示了封鎖台灣的能力，從那次開始，黃征輝認為，共軍的指揮層可能至少有一個人有不同意見，以前都是標準的攻打台灣，現在則有封鎖台灣的想法出現。