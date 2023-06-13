好萊塢女星安柏赫德與前夫強尼戴普的離婚官司鬧得沸沸揚揚，最終由由強尼戴普勝訴，安柏赫德判賠1035萬美元（約新台幣3億元），事後還傳出她將「息影」並定居西班牙的傳聞。然而，她其實還抱持著重返演藝圈的決心，新作品將於本月首映，且將出席相關活動，而她官司後的首次宣傳也備受外界關注。

安柏赫德與前夫強尼戴普的官司糾紛，使得她的人氣暴跌，對此據外媒《每日郵報》報導，安柏赫德官司結束後，便帶著家人在西班牙定居，更有知情人士透露她考慮「暫時離開演藝圈」的消息。不過，據西班牙當地媒體在抖音上曝光的短片中，安柏赫德被問及未來有無任何「電影計畫」時，她回應：「當然，我一直在前進，因為這就是我的生活。」看似正在為回歸演藝圈做準備。

據外媒《Deadline》報導，安柏赫德已殺青的新作品《In The Fire》完成後製，將登上義大利第69屆陶爾米納電影節上首映，而她也會露面參與相關活動。由於這是她在與前夫發生法律糾紛後，首次公開宣傳的作品，因此也引發外界關注，好奇這是否會成為她再度翻紅的契機。

值得注意的是，強尼戴普的新作品《Jeanne du Barry》之前才剛登上坎城影展首映，並且也在陶爾米納電影節的受邀名單之內，而兩人是否皆會出席該電影展，以及在其中的動向，也引發網友們的好奇。