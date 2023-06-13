成功商水學生團隊研究利用地產的肚臍橙加工製成飼料，養殖白蝦26天，讓蝦肉帶有臍橙香。（蕭嘉蕙攝）

台東成功商水3名高三學生創意發想，將在地盛產的肚臍橙製成飼料，嘗試餵養白蝦，「臍橙風味白蝦」研究專題榮獲「112年全國高中專業群科專題實作及創意製作競賽」水產群第1名，校方表示，研究成果再經成分調整，未來有望用於產業養殖。

國立成功商業水產職業學校時隔10年再度在「全國高中專業群科專題實作及創意製作競賽」中，奪得全國第1名的佳績，得獎團隊成員包含邱忠義、尤仕廷、林孝恩，以「臍橙限定風味白蝦」為主題，研究利用成功鎮盛產的肚臍橙加工製成飼料，養殖白蝦26天，讓蝦肉帶有臍橙香。

學生林孝恩說，一開始是將鰻粉分別加入橙汁、橙皮、橙皮汁和橙皮木，混合調製成粒狀飼料，每天投餵白蝦3次，因為鰻粉易崩解，使得池水混濁發臭，試驗進行到第6天，其中1組實驗池就全數死亡。

學生尤仕廷說，第2種飼料是用斑節蝦2號料為基底，加入使用乾臍橙皮熬製的汁液，投餵後發現水質清澈，池底淤泥少。

指導老師葉玉萍表示，研究專題起初並不順利，學生原本嘗試養殖的其實是「吳郭魚」，後來發現東部吳郭魚引山泉水養殖，肉質細緻無臭土味，之後才改在地物產「白蝦」。

看似決策失誤的過程，其實是葉玉萍故意之舉，她說目的是培養學生處事能力，至於研究成果後續再進一步調整配方成分，有機會用於水產養殖上，提升白蝦風味。

「幫爸爸圓夢了！」學生邱忠義說，爸爸是成功商水校友，礙於家庭經濟因素放棄升學，自己在全國賽中奪名，也錄取了高科大水產養殖系，幫爸爸爭光又圓夢。