美股過去一段時間來在一片衰退預期與加息壓力下，走出1948年以來最長的熊市，但是今年以來的關鍵經濟數據與美聯準會下一次利率決定公布前夕，美國股市率先走出多頭，西方投資人對經濟前景開始轉向樂觀。

《華爾待日報》指出，標普500指數在從去年10月低點上漲逾20%後，上周進入了新的牛市。根據道瓊斯市場資料(Dow Jones Market Data)顯示，這輪熊市持續了248個交易日，是該指數自1948年以來最長的一次。今年以來，標普500指數累計攀升了13%。

報導分析稱，在表面之下，有令人鼓舞的跡象表明，這輪漲勢還有空間。儘管直到不久前，也沒有多少投資者對此抱太大信心。上周投資者信心已升至一年半以來的最高水準，推動漲勢的股票也擴大到了大型科技公司以外。散戶在過去三個月基本觀望之後已重返市場，機構投資者也蜂擁而至。

景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper說，「這當然是一個驚喜，我們看到的是對錯失良機的恐懼。」自去年秋天以來，有相當一部分投資者一直在觀望，現在他們看到的是股市不斷上漲。

人們普遍預計美聯儲週三將維持利率不變，但可能發出進一步加息的信號。週四將公佈美國零售銷售資料，該資料總體上表現穩健。有關美聯儲加息行動接近尾聲的希望助推了今年以來的美股漲勢。道瓊工業指數今年已累計上漲2.8%，AI的蓬勃發展已助力科技股走高，同期納斯達克綜合指數上漲了近30%。

報導表示，人們對潛在經濟衰退的擔憂最近也有所緩解：雇主們大舉招兵買馬，消費者積極消費，住房市場看起來正走穩，銀行業似乎也在好轉。

財富管理公司XML Financial Group的首席執行官Brett Bernstein說：「人們對股市開始變得更加樂觀，認為這是一個好的投資去處。」高盛集團上週五將標普500指數的年終目標點位元預期從4,000點上調至4,500點。

投資者情緒也隨之發生了轉變。根據美國散戶投資者協會(American Association of Individual Investors)的資料，看漲人氣，即看好美股將在未來6個月上漲的投資者占比上周躍升至44.5%，為2021年11月科技股和其他成長股見頂以來的最高水準。

報導說，許多投資者擔心這輪反彈仍然脆弱。緊俏的勞動力市場和頑固的通貨膨脹可能會促使美聯儲以高於目前預期的速度加息，這恐怕會給股市帶來更大壓力。