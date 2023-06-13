新冠疫情大幅影響台灣民眾的消費習慣，無論是網購、美食外送、影音串流等服務，在疫情後已經成為民眾生活不可或缺的一部分。許多消費者為了享受無縫、便捷的支付體驗，早已習慣將信用卡片資訊儲存在商戶網站或APP中，透過綁卡支付（Card-on-File, COF）快速付款。根據萬事達卡「全球綁卡支付趨勢報告」指出，高達79％消費者有在使用或是願意使用綁卡支付服務，同時也有74％的消費者認為綁卡支付使線上購物更快速，讓他們能夠更輕鬆地完成整個支付流程。

過去消費者普遍只在網購時使用綁卡支付服務，但隨著美食外送、影音串流等數位服務在疫情期間的快速崛起，綁卡支付的使用場景已大幅擴大，目前已涵蓋自動扣繳、娛樂訂閱、電商&雜貨、美食外送、共享交通、服飾、APP Store、旅遊等類別。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡「綁卡支付數據分析報告」顯示，台灣消費者今年第一季使用綁卡支付的消費金額，相較於2019年同期成長了4.5倍，其中美食外送與共享交通佔綁卡支付消費比例，由2019的1％成長至11％，娛樂類消費佔比也從6％成長至13％，代表綁卡支付已更深入民眾日常消費需求。

受到高通膨與升息等經濟壓力影響，全球消費者的綁卡支付模式亦有所轉變，出現每次平均消費金額降低、頻次升高的趨勢。

萬事達卡「綁卡支付數據分析報告」指出，在台灣，美食外送與共享交通、QR Code錢包及娛樂類的綁卡支付使用頻次成長最為顯著，原因在於疫情期間滲透率的快速上升，而台灣消費者也更傾向使用QR Code錢包綁卡支付便利商店或日常採買等小額花費。此外，美食外送與共享交通的每單消費金額更於2019至2022年期間逆勢成長，顯見消費者不只用得更頻繁，在這兩個類別上花費也更高。

疫情過後，越來越多消費者考量安全和便捷因素，將消費場景轉移到數位平台，消費者在設定不同平台的綁卡支付時也會有更多考量。

萬事達卡「綁卡支付數據分析報告」指出，消費者傾向使用同一張信用卡綁定不同的消費場景或服務，相較於2019年，消費者使用同一張卡片來進行多個場景綁卡支付的比例從29％上升到34％。而消費者在選擇綁定的卡片時，會優先選擇主要使用的卡片或是連結到主要銀行帳戶的卡片，有79％消費者將主要卡片作為綁卡支付的預設卡片。此外，消費者更會考量卡片回饋，同時也會評估商戶獎勵機制，力求將卡片優惠權益極大化。

萬事達卡看準台灣民眾需求，與銀行夥伴合作提供多項綁卡支付優惠，「上海商銀小小兵回饋卡」提供持卡人於Apple Pay、指定速食、影音平台綁卡消費享最高5％現金回饋；「中國信託英雄聯盟卡」提供指定遊戲、影音等數位通路最高10％現金回饋；「玉山U Bear信用卡」持卡人於行動支付/網購不限通路最高享3％現金回饋，指定娛樂/影音平台消費更享13％現金回饋；「台北富邦momo卡」持卡人於momo通路享最高回饋14％；「永豐55688聯名卡」給予持卡人綁卡搭乘台灣大車隊最高享10％ T Points回饋；「合庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」提供持卡人行動支付、綠能通路、遊戲影音三大通路加碼10％現金回饋；「兆豐e秒刷鈦金卡」提供持卡人於國內外所有網購商店，不限購物金額均享2.5％現金回饋；「國泰世華CUBE卡」提供持卡人指定線上消費、美食/購物類消費、旅遊/交通類消費、品牌/生活類消費等通路享3％小樹點回饋。「彰銀My樂現金回饋卡」持卡人完成登錄後，指定6款錢包最高享6％現金回饋。