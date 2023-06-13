大陸女網紅「翠花」體重達156公斤，去年9月起陸續參加減肥營，成功甩去28.5公斤肥肉，不時在社群分享減肥歷程，沒想到近日接受陝西某減肥營邀請，拍影片宣傳，2天後竟丟了性命，年僅21歲，令人唏噓不已。

綜合陸媒報導，翠花本名姓周，為河南信陽人，2022年9月先後加入廣東以及西安的訓練營，接受高強度訓練，短短兩個月便減掉28.5公斤，沒想到上月25日到陝西華陰的訓練營，拍攝減肥過程，隔晚就有人看到翠花發朋友圈：「身體不太舒服」，接著27日上午減肥中心便打電話給她的爸爸，透露翠花不幸離世，她的爸爸則對外表示事情已協商完畢，並謝謝網友的關心。

據了解，翠花將短影音平台的帳戶取名為「翠花要逆襲」，並在名字後方加上減肥目標「要瘦100公斤」，每天都會更新訓練影片，紀錄接受高強度訓練、控制飯量的生活，不時見她跑得氣喘吁吁，露出痛苦、扭曲的表情，甚至一度哭出來，此外，晚間還得直播運動過程，並應訓練營的要求，拍攝宣傳影片等等。

根據知情人士指出翠花起初是自費報名，後來不僅免費參加，反而能夠賺取酬勞，然而對於翠花猝逝一事，其實感到十分意外，因為一般訓練營的教練都會監測學員的心率，一旦發現不適，便會立刻送醫。不過對這起事件，有陸媒詢問健身中心，對方僅說：「這事已經過去了，你不用再問了」，不願多作回應。