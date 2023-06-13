羅巧倫憶車禍過世男友崩潰大哭。（民視提供）

藝人羅巧倫回歸民視8點檔《市井豪門》，演出律師沈家怡，她表示最近回歸拍戲重拾自己最有熱情的工作，每天都很開心，問到還有沒有做凍卵的計畫，她表示現階段給自己學習放下，也先放鬆自己，她說決定先把自己的身體顧好，把現在的角色好好詮釋，如果有緣份再來執行也可以。

她說，儘管台詞有些很燒腦，但很高興自己一一打怪破解了，尤其從韓國帶回來的飾品，到現在有很多觀眾私訊詢問哪裡購買，就讓她特別有成就感。

日前拍攝一場她劇中因男友車禍過世，導致她在獨處時會忍不住爆淚大哭，羅巧倫透露，遇到要崩潰的戲都讓她要先做好心理建設，因為最近生活都很開心，加上跟劇中男友沒有演過對手戲，所以要對著照片大哭，讓她只好先腦補過往拍戲的情緒，不過她坦言有一個罩門，就是播放媽媽錄音鼓勵她加油，要身體顧好等等的溫馨喊話，就會讓她瞬間紅了眼眶，她說家人就是她工作動力來源，很開心最後也順利完成情緒崩潰的戲。

對於沈家怡跟先前角色李秋月「同臉」，劇中兩人關係也備受討論。她表示這一次回歸雖然是正義律師，但她是要來復仇的，只是不知道接下來復仇的計畫會是如何，每次看到新的劇本就會非常期待，她笑說觀眾一定會很愛她，因為她會替廣大的觀眾出氣，只是如何復仇，她自己也會在表演上做些調整，一定會全力以赴。