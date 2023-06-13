一艘土耳其貨運船在前往法國途中，被武裝偷渡者劫持，最後被義大利特種部隊解救。

據「安莎通訊社」（ANSA）和英國《衛報》近日報導，負責運載車輛的這艘名為「Galatea Seaways」的土耳其貨運船6月7日從土國出發，按行程將前往法國南部的塞特島。來自敘利亞、阿富汗和伊拉克的15名偷渡者偷偷登上這艘貨運船，並在身分暴露時，用匕首等尖銳物品挾持船員。

幸運的事，船長及時通過無線電求救。由於船隻當時航經義大利海岸附近，土國有關當局接收到求救信號後，向義大利當局求助。

根據美聯社報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）告訴義大利國營廣播電視台RAI，義國特種部隊從兩架直升機降落到船上，經過近7小時的軍事行動，順利解救了被挾持的船員。22名船員安然無恙，涉嫌劫持貨船的13名男子和2名女子都被逮捕。

這艘貨運船目前停泊在義大利那不勒斯一帶的港口，港口有大量警力駐紮。