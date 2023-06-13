中國大陸8日派出各型軍機共37架次入侵台灣防空識別區，日本也在7、8日公布17架次共機從宮古海峽進入太平洋，前空軍副司令張延廷12日指出，共機現在對台灣的「鉗形攻勢」非常清楚。前立委郭正亮今( 13 日)表示，這是共軍的新戰術，宣示未來台灣的戰爭會從日本海一路連動到南海，「誰也別來介入」。

郭正亮今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，這就是中國大陸的新戰術，鉗形戰術把台灣包起來，就是演給台灣看、展示他有這樣的能力。大陸應該是看到日本最近的態勢，這也是做給日本看，而近期中國與俄羅斯也在進行空中聯合巡邏、海軍演習，那對台灣的部分也做出一些動作。

郭正亮分析，從先前南海的共機攔截美軍偵察機、台海上蘇州號攔截美國驅逐艦，「一路演下去就是說，未來台灣的戰爭會從俄羅斯跟日本海，一直連動到南海，誰也別想要介入」。

張延廷昨在中天節目《Cti Talk》指出，從壓迫的鬆緊度跟強度看來，對台灣的「鉗形攻勢」非常清楚，台灣海峽、巴士海峽、宮古海峽這「三海」剛好把台灣框起來，這就是「鉗形的封控」，會導致美、日難以援助或運補台灣。