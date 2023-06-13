國防部13日上午例行記者會公布「全民國防應變手冊」，其中，提及戰時可能發生的狀況，並公布敵人軍裝識別。對此，前大使介文汲13日就表示，「一般國家不會做這種事情，這個都是快打仗之前才會這樣做，蔡英文每天在那邊看到那麼多軍事情報，可能真的是嚇壞了」，引發討論。

全民國防應變手冊重點！緊急避難包必備清單一次看（國防部提供）

郭正亮13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這手冊中有必備的個人緊急避難包，裡面要有水、罐頭、保暖用品、手電筒、戶口民簿影本、粗棉手套、哨子、開罐器、小刀，這都要放在包包裡面，要隨手拿了就走」，主持人盧秀芳甚至都驚呼「還有太陽能板」，而介文汲也提到，「一般國家不會做這種事情，這個都是快打仗之前才會這樣做，要不然就是讓民眾增加恐慌，對你民眾的社會心理有極大的衝擊」。

介文汲最後更說，「不到必要時候不會搞這東西，也就是說現在蔡英文這幫人，他們心理上是真的很怕了，她去指揮中心還被中國大陸騷擾，都嚇到呆若木雞，不知道怎麼回應，真的以蔡英文那種道行，每天在那邊看到那麼多軍事情報，可能真的是嚇壞了」。