電支市場黑馬「全支付」在母集團全聯的婆媽地推部隊助攻下，自去年第四季上線至今年3月即以不到六個月時間吸納逾300萬會員，而為了力拚今年底高目標500萬，全支付13日攜手好好證券宣布推出電支買基金，強調透過電子支付可一路在線上進行消費、存錢與投資買基金，且限期免手續費，預估將吸引新年輕族群搶進線上買基金。

全支付總經理游金榮指出，全支付上線半年會員人數即突破300萬，此次與好好證券合作推出的「電支雞」，提供消費者在消費的同時，也能同步進行存錢投資基金；使用者只要在全支付開通「電支雞」服務，啟動「零錢存」功能，凡是在全支付所有合作通路消費付款，「超過百元」交易都會虛擬記錄「十位數零頭」，預計最多七筆交易累計至300元記錄即可買基金，從帳戶開通到買基金以及最後「扣款」、「買賣」皆在全支付APP上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務。

而「定期投」則適合具有投資理財規劃的使用者，可依照自身的能力評估，每月固定日期和金額，自動投資基金。

游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶並透過全支付APP直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照用戶可承擔的風險等級，挑選投資標的，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態，使用者體驗不中斷；電支雞也結合消費的體驗，同時遊戲化服務，讓使用者在過程中有樂趣及期待感，更能貼近年輕用戶。

好好證券總經理楊少銘則表示，投資要化繁為簡，電支雞上線後，首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金。