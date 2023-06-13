新北市議會今舉行幼兒園餵藥案專案報告，新北市長侯友宜也列席報告，不過，綠營批評侯友宜是快閃，報告不清不楚。對此，新北市府澄清表示，侯友宜主動赴議會按照議程規範時間，參與專案報告，都被曲解為快閃、落荒而逃，市府深表遺憾，並直言「造謠者又來了」。

新北市政府副發言人張劭斌指出，這段期間有執政黨民代淪為政治側翼，先是謊稱四月有家長通報1999專線，漫天製造新北市府延誤處置的假象，連今日侯友宜主動赴議會專案報告，遵守議程、坦然面對議員質詢都被曲解。

張劭斌說，民進黨民代邏輯不通，明明在事件發生第一時間，真相未明時，民進黨民代未審先判，指控幼兒園餵食不明藥物，製造恐慌在先，今日卻反扣侯友宜是製造恐慌的大帽子，秀盡「神也是你，鬼也是你」的民代問政下限。

張劭斌解釋，侯友宜在議會專案報告後，馬不停蹄趕往泰山行動治理座談會，聽取地方里長需求，推動新北建設，竟有民代扭曲事實，把致力市政歪曲為拉票，令人瞠目結舌。

張劭斌呼籲，市府強調全力配合檢方偵辦，盼真相早日水落石出。請有心人士還給檢方純淨的辦案空間，ㄧ起為幼兒安全而努力。