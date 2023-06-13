「中國天氣網」微信公號13日報導，大陸北方多地明（14日）起至下周初，將迎來今年最強高溫天氣，此輪過程影響時間長、覆蓋範圍廣，北京、天津、河北、山東、河南等地的高溫將持續待機，石家莊等城市將挑戰40℃極端高溫天氣。中國天氣網推出大城市高溫打卡日曆，看高溫「烤」驗何時到。

明起至下周初，受龐大的暖高壓脊影響，北方多地將遭今年來最強高溫天氣。此輪過程覆蓋範圍較廣，京津冀、山東、河南、黑龍江等地都將出現高溫。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋指出，14日開始至17日，華北平原或遭遇持續性高溫「烤」驗，北京、天津、河南、山東西部等地部分地區最高氣溫可達37至40℃，局地40℃以上。15日開始，內蒙古中部及東南部一帶將加入高溫的行列，而遼寧、吉林等地則在周末前後遭遇高溫「烤」驗，局地最高氣溫也將挑戰40℃，體驗常年同期少見的炎熱。

從大城市高溫打卡日曆可以看出，石家莊的高溫待機時間最長，未來5天高溫天天見。北京、天津和濟南緊隨其後，也有4天將接受高溫炙烤。周末前後，東北的不少地方高溫也將逐漸發展，瀋陽的高溫將在後期發力，周五至周日連續3天打卡。

此次高溫過程強度也是同期少見，石家莊將迎極端高溫天氣，衝擊40℃；天津、西安等地的最高氣溫也可達39℃，午後出門陽光強烈，熱到融化。

目前，中國大陸夏季的地盤已經很廣，尤其是北方常常被大陸高壓控制，太陽輻射強烈，比多雨的南方更易出現高溫天氣。中國天氣網提醒，明起至下周初的這輪高溫天氣影響區域廣、時間長、強度強，華北、黃淮、東北及內蒙古等地需特別注意防暑降溫。

10時至16時是一天中氣溫較高時段，上述地區需盡量避免在此時段外出，減少戶外停留時間，如出現口渴、頭暈等中暑前兆症狀，需及時轉移至通風陰涼處。在室內，開空調不宜將溫度調至26℃以下，需定時開窗通風，保持新鮮空氣流動。