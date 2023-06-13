許多人為了抵擋毒辣太陽紫外線，出外時都會擦上防曬乳保護肌膚。一位媽媽近日表示，好市多販售的B牌兒童防曬乳「購買請三思」，原來她為孩子使用後，發現該款防曬乳得用上卸妝油才能洗掉，而非包裝上標榜的沐浴乳就能洗乾淨，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，B牌兒童防曬乳「購買請三思」，原來她幫孩子抹上防曬乳後，發現清洗相當困難，單單用沐浴乳清洗完全洗不乾淨，得用卸妝油才有辦法卸除；原PO提到，雖然該防曬乳是物理性防曬，防曬係數高達SPF50，但防曬乳好不好洗掉跟防曬係數無關。

原PO強調，小孩子的皮膚很脆弱，B牌兒童防曬乳包裝標榜沐浴乳可以洗乾淨，但她實際使用心得是沒卸妝油就洗不掉，原PO質疑，洗不掉的防曬乳對皮膚來說溫和嗎？需要多次清潔的防曬乳對皮膚是無傷害的嗎？另一方面，卸妝品其實很傷皮膚，小孩子的皮膚適合用卸妝產品嗎？

對此，許多人紛紛回應，「真的超難洗！」、「因為防水就很難洗」、「因為防水吧，大部分防曬乳都很難洗呀，小朋友比較適合防水的，不然流汗抹來抹去掉超快」、「黏膩、防曬力差，不推！」；不過也有網友反駁，「咦，我不覺得不好洗欸，而且我們家小孩都用清水洗澡說…可以問一下覺得它不好洗掉是要怎麼看啊？會不會我一直都沒洗掉過」、「我也都用這個，但沒有洗不起來的問題耶」。

據本網過去報導，台北醫學大學附設醫院皮膚科主任王國憲曾說明，卸除防曬乳最好先用質地較清爽的卸妝液卸妝，再用洗面乳清洗，才不會讓防曬乳殘留在臉上導致長出痘痘；另外《康健雜誌》報導，中國醫藥大學附設醫院國際美容醫學中心主任邱品齊曾分享，民眾可用卸妝水、卸妝液、卸妝乳洗淨防曬乳。