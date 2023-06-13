摩根士丹利分析稱，亞洲經濟正從新冠疫情中逐漸復甦，日本股市進一步上漲時機已成熟，韓國和台灣股市則可從半導體需求獲得回報。

《華爾街日報》引述摩根士丹利分析師認為，日本企業盈利表現強勁，日本股價進一步上漲的時機尤為成熟，儘管日股累積升幅已大且迭創新高，預測日本東證指數還有13%的上升空間，因此日股仍然是亞洲股市為首選。 至於韓國和台灣，分析師指出，它們可以從半導體需求中得益。

至於中國，分析師表示，鑑於中國股票相對較低的估值，它們在未來一年的回報率可能會高於美國和歐洲股票。目前中國正計劃陸續出台一系列經濟刺激措施，包括放寬一線城市的購房限制，有助促進經濟增長。

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛認為，中國的經濟復蘇並不全面，限制了中資企業盈利反彈，預料中資股的估值，將繼續低於亞洲其他主要市場，其中，A股表現預料會好過H股。

大摩首席亞洲經濟學家Chetan Ahya預計，中國今年國內生產總值(GDP)增長5.7%，北京當局或會放寬購買2套房的限制，亦可能會推出措施如補賠等以支持消費，推動經濟在下半年加速反彈。

至於美股，多數都注意到標普500指數從去年10月份低點上漲已超過20%，這標誌著美股結束自1948年以來持續時間最長的一輪熊市。美股未來幾個月仍有望繼續攀升，目前這個觀點已得到散戶和機構投資者的共同認可。

美國散戶投資者協會(American Association of Individual Investors)的最新人氣調查顯示，截至6月7日，44.5%的受訪者表示，他們預計6個月後美國股市將更上一層樓，但仍有24.3%的受訪者看跌。

這份資料顯示，這是自2021年11月以來看漲受訪者占比首次超過看跌受訪者20個百分點。這也是2月份以來散戶投資者中看漲受訪者占比首次突破37.5%的長期均值。

《市場觀察》（Market Watch）引述華爾街分析師稱，對2023年餘下時間和2024年初企業盈利的預期已開始變得樂觀，投資者情緒也正在經歷一個癒合過程。