台灣人出國探索世界的腳步無法擋。萬事達卡最新發布的「台灣旅遊趨勢關鍵洞察」顯示，儘管全球經濟局勢仍充滿挑戰，已有逾四成的受訪民眾已在今年上半年出國旅行，更有93.1％的受訪民眾在未來一年內有海外旅遊規劃。物價齊漲造成生活成本上揚，台灣民眾為了要出國玩，旅遊模式與消費行為已出現趨勢性轉變。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，整體經濟環境變化持續影響旅客的消費行為，因應持續高漲的旅費，台灣民眾旅遊習慣出現三大趨勢性轉變。一是開始降低日常花費及調整行程，以增加出國的頻次與天數；二是先搶機票再排行程的新型態旅遊規劃模式成為新主流；三是海外旅遊刷卡支付使用率大幅提升，較疫情前成長近七成。

萬事達卡經濟研究所發布的「2023年旅遊產業全球趨勢」報告也顯示，全球旅遊需求依舊保持強勁成長，截至今年3月為止，全球觀光旅遊訂單量較2019年同期增長約31％。大陸的重新開放亦為全球旅遊增長注入強心針，全球及亞太地區旅遊業皆因此受惠。此外，實體會議需求上升帶動商務差旅復甦，全球商務航班預訂量與休閒航班預訂量保持一致的成長速度，年增率皆為42％，已超越2019年疫情前水準。而隨著民眾收入增加並回到疫情前的生活水平，更多的旅客持續追求旅途中獨特的體驗，同時也開始規劃要去更多新的地方旅行。台灣更於2023年2月首度躍升為亞太區旅客前十大熱門旅遊目的地，排名第七。

過去幾年受疫情影響無法隨心出國，消費者因此對出國旅遊的渴望更加強烈，萬事達卡「台灣旅遊趨勢關鍵洞察」指出，有42.5％受訪民眾不僅想要增加未來出國旅遊次數，同時也想增加每次出國旅遊的天數。然而僅有27％民眾表示目前旅費與過往持平，高達64％民眾表示在國門開放後的旅費規劃較疫情前顯著增加，其中35.3％民眾每次出國旅費漲幅超過10,000元。

面對高漲的旅費，台灣民眾安排出國行程更加精打細算，有24.7％的民眾表示雖然會安排與過往規格類似的旅遊行程，但會盡可能降低日常花費以存下更多旅費。除了降低日常非必要消費外，28.6％的民眾會調整旅遊行程以節省旅費，萬事達卡調查也發現，台灣民眾在選擇節省旅費時，寧可優先選擇便宜的住宿，並減少購物消費來因應旅費上漲的現實狀況，但較不願意降低飲食花費，顯示台灣民眾寧可住得省、買得少，也不願放棄體驗異國美食的機會。

萬事達卡「台灣旅遊趨勢關鍵洞察」也發現，在旅費高漲的壓力下，旅客開始尋求低價機票等性價比更高的旅行方式，同時也透過避開旅費相對較高的連假旅遊旺季、或降低航空艙等等方式來節省票價，以獲取完整的旅遊體驗。

為尋求最優惠的旅遊行程，消費者更加關注機票相關優惠。有81.8％的台灣民眾相較過去花費更多時間在網路上多方比價或參加旅展，選擇在航空公司、飯店官網訂票的消費者也較疫情前成長16.8％；更有75.8％民眾表示，相較之前更關注航空公司釋出的優惠機票資訊，買到優惠機票後才開始規劃旅遊行程儼然成為旅費高漲下的旅遊新趨勢。

隨著全球各市場的刷卡支付在近年快速成長，在國外不僅是大型商場，連街邊小店也可以提供多元的收付服務讓遊客輕鬆感應付款。萬事達卡「台灣旅遊趨勢關鍵洞察」發現，台灣民眾對於刷卡支付的依賴亦擴展至海外旅程中，相較於2019年時僅32.2％民眾在海外旅遊時會運用信用卡、感應式支付錢包等刷卡支付工具，現在已有54.7％民眾出國旅遊時以刷卡支付工具為主，使用比例成長近七成；尤其20到30歲年輕人成長最為顯著，使用刷卡支付的比例增長1.4倍，其中感應式支付錢包的使用率更是大幅飆升5.6倍。

萬事達卡調查也顯示，消費者也更頻繁的運用信用卡分期付款來分擔旅費造成的負擔，使用分期付款的民眾比例較疫情前大幅增長41.1％。此外，有93.3％的消費者會運用信用卡提供的優惠節省旅費支出或享受額外服務，在選擇信用卡時也更在意海外消費回饋，以及是否免海外刷卡手續費，顯見台灣消費者在享受海外刷卡支付便利性的同時，也更加重視信用卡各項權益及回饋方案。

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