日本女星玉城Tina（玉城ティナ）以時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒身分出道，當年15歲的她有著一張混血洋娃娃般的臉蛋，在一場選美大賽中，更讓評審盛讚為「令人窒息的可愛」，還擁有十頭身完美比例，之後便活躍於演藝圈。玉城Tina轉型演員後，外貌仍時常被拿來討論，但25歲的她被發現長相劣化回不去了。

25歲的玉城Tina曾是人氣女性時尚雜誌《ViVi》的專屬模特兒，2018年從專屬模特兒身分畢業，努力朝演員領域發展，這些年出演多部影視作品，像是電視劇《金裝律師》、《極道主夫》和《NICE FLIGHT!》，及電影《惡之華》、《殺手餐廳》，演技也曾獲得報知電影獎新人賞肯定。

25歲的玉城Tina被質疑美貌劣化，已回不去往日的盛世美顏。（圖／摘自玉城Tina IG）

不過，玉城Tina的美貌隨年紀增長也出現變化，她原本有著令人窒息的外表加上十頭身比列，卻被注意到近年臉蛋好像更圓潤，有時候表情很僵硬，網友都看傻眼，「稍微發福了」、「每次笑起來都好僵硬，做了醫美嗎？」、「好像剛打完針的樣子」；仍有一些粉絲支持玉城Tina，出面緩頰，「還是很漂亮啊」、「可能角度問題？水腫？」、「不管怎樣還是我的女神」。

玉城Tina是美日混血，深邃五官加上十頭身完美比例，讓當年只是國中生的她，走在路上被所屬事務所社長挖掘簽下她，捧她參加選美比賽，成為《ViVi》史上最年輕的女模，沒多久還獲得演出倖田來未MV的機會，成功打開知名度。