美國民主黨總統參選人、甘迺迪姪子小羅伯特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日接受自媒體訪問時，將烏俄戰爭描述為一場「屠宰場」（Slaughter House），一場「與烏克蘭自身無關」的代理戰爭（Proxy war）為了美國政府的地緣政治目標害死了數十萬烏克蘭軍民 ，談到的內容非常多，本篇先就其中一部分進行報導：美國政治目標、烏俄戰爭傷亡人數以及衝突的根源。

美國民主黨總統參選人小羅伯特‧甘迺迪日前接受加拿大多倫多大學教授彼得森 (Jordan Peterson)訪問，1個多小時的影片內容中談論到了許多議題，當談到烏俄戰爭時，他提出了他許多的看法：

「我們現在在烏克蘭所做的只是對烏克蘭人的大規模攻擊。我們讓烏克蘭陷入了一場針對俄羅斯的代理人戰爭，他們（烏克蘭人）正被白宮新保守派（Neocon）的地緣政治目標所吞噬。」

同為民主黨人，他解釋了他與拜登政府的立場差異。他充分理解許多普通美國人出於「同情心」和「人道使命」對烏克蘭的支持，但實際上：「我們所採取的每一步，每一個決定，似乎都刻意在延長戰爭並增加流血」。

小羅伯特‧甘迺迪提到拜登口誤稱美國在烏克蘭的真正目標是引發莫斯科的政權更迭，而小羅伯特‧甘迺迪提，則是回憶起新保守派顧問們幾十年來一直在推動的這一個目標：

「前美國總統詹森、卡特的顧問布烈津斯基（Zbigniew Brzezinski）曾說過，美國的戰略應該是讓俄羅斯陷入一系列小國家的戰爭，從而耗盡他們的力量。拜登政府國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在2022年4月表示，『我們在烏克蘭的目的是削弱俄羅斯軍隊，使其力竭並降低其在全球的作戰能力。』這完全不是為了人道使命，而是一場消耗戰，事實也正是如此。」

本報先前報導，前美國副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問——陸軍退休將領凱洛格（Keith Kellogg），也於3月初參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）聽證會上重申了此事。而白宮一級智庫《蘭德智庫》（Rand）也在2019年就完全規劃好所有的戰略手段，其中包含煽動亞美尼亞和亞賽拜然戰爭、向烏克蘭提供致命武器裝備、增加對敘利亞叛軍的支援、促進白俄羅斯的政權更迭、削減俄羅斯在中亞的影響、挑戰俄羅斯在摩爾多瓦的存在等等。

「我們現在已將烏克蘭變成了一個吞噬35萬名烏克蘭軍人的屠宰場，他們對死亡人數也撒了謊，對我們隱瞞真相。五角大廈對美國人民隱瞞真相，烏克蘭政府也對自己的人民也進行掩蓋…為了推進與烏克蘭無關的地緣政治議程，我們將那個可憐的小國家變成了一片殺戮場，殺害著這些懷抱理想的年輕人。」

關於烏軍傷亡數字一事，最早見於2月初，前美國國防部長顧問麥葛瑞格（Douglas McGregor）於個人直播影片中，經國防部友人私聊後得知，已經達到25萬人陣亡，後來直到4月「五角大廈洩密案」流出文件中才得到了證實。後3個月期間，歷經巴赫姆特激戰，按瓦格納傭兵首腦普里戈津所聲稱，磨耗掉了烏軍5萬人，加上1500公里全部戰線的平時消耗來看，35萬人陣亡並不是小羅伯特‧甘迺迪信口捻來的數字，洩密案中也顯示初烏俄雙邊交換比來到了8比1，即俄方損失4萬多人，這個數字也與《英國廣播公司》（BBC）報導數字相符合。

小羅伯特‧甘迺迪於訪談中簡要回顧了烏克蘭危機的根源，回憶起華盛頓是如何在2014年推翻了亞努科維奇（Viktor Yanukovych）政府，花費了50億美元（約1531億元新台幣），讓中央情報局（CIA）透過美國國際開發署（USAID）和國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）策動推翻該政府。

「因此，我們摧毀了這個民主制度，並推行了我們自己選擇的政府，我們現在知道，白宮的新保守派，現任美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）在廣場革命事發的2個月前，就打過電話選定了新政府。是的，我們在政變之前就精心挑選了新政府。我們讓新政府對東烏地區的俄羅斯裔發動內戰，殺死了1.4萬人，在烏克蘭境內禁止使用俄羅斯語，然後開始與北約進行軍事訓練。」