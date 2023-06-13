周蕙13日出席活動。談到近日「＃MeToo」運動延燒，她表示，過去曾被性騷擾，當時就讀國小4年級，小時候是鑰匙兒童，每天都自己搭公車去上學，但在坐公車的過程中，遇到變態去碰觸她的身體，當場崩潰地放聲大叫。

她說：「第一次經驗是遇到變態把手放在我大腿上面，還好我小時候是恰查某，我有大叫、求救，大聲呼喊。」也憶起，只要大聲求救，身邊周圍的人們都是很友善的，「那次很幸運，前面坐了一個阿姨跟大哥哥，他們有回頭看，我就趕快坐到前面去，逃過一劫。」

如今卻也因為幼時被性騷擾的經驗，讓她至今不喜歡豔遇、跟陌生人眼神交流，「我會害怕，這種事情遇到，真的是一輩子的陰影」，更呼籲，父母們要教育小孩，若有陌生人靠近，一定要好好保護自己。

時常透過社群與粉絲互動的她，也曾在網路上收到陌生人私訊傳色情照片，她說，當下不小心點到照片會被嚇一跳，內心感受很不舒服，「這就是社群媒體造成的傷害，不曉得怎麼攔截、杜絕，只能把心態調整好。」