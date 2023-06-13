行政院核定，外交部常務次長俞大㵢調任駐歐盟兼駐比利時大使，駐歐盟兼駐比利時大使陳立國調任外交部常次，人令自實際到職日生效。

俞大㵢為美國德州A＆M大學學士、碩士，外交資歷豐富，曾任駐日內瓦辦事處長、外交部拉美司長等職務。

陳立國具台大外文系學士、師大英語研究所碩士學位，曾任外交部北美司長、歐洲司長、駐貝里斯大使。

陳立國去年10月接替蔡明彥出任駐歐盟兼駐比利時大使，當時蔡明彥返國接任外交部政次，蔡明彥今年2月初轉任國安局長。