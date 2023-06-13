以色列媒體報導，中東國家卡達準備向印尼轉售12架幻象2000-5(Mirage2000-5)戰機，並已獲得法國方面的同意。出售與運輸的過程，卡達委托了好幾個有法國背景的中間商來協助，而不是單純的官方與官方，這似乎是法國軍售的特殊規則。

警報5(Alert5)報導，卡達的幻象戰機轉售工作，先獲得法國國際國防會 (DCI) 的協助，這是一個名義上私人公司，但實際有官方背景的公司。他們負責飛機運輸的準備工作，DCI會使用安東諾夫 An-124 大型貨機來運輸戰機。

An-124是由總部在杜拜的E-Systems Solutions公司提供，該公司是前法國空軍軍波哈魯巴(Habib Boukharouba)成立，他是阿拉伯裔法國人，在退休後成立運輸機銷售和租賃公司，在這一次卡達與印尼的交易中，發揮了重要作用。

波哈魯巴的商業夥伴蘇比亞諾( Prabowo Subiano)則負責打點與印尼政府的接洽，他本職業業是個電子設備貿易商，在這次交易也做出了貢獻。

還有一間著名的捷克軍事公司「神劍國際」( Excalibur International) 是財務方面的工作，新聞沒說明他們扮演什麼角色，可能是以第三方軍事公司的角色，評估售價是否合理。

卡達是在1994年向法國購買12架幻象2000-5，成為繼中華民國之後，第2個幻象2000-5的國際客戶。這筆交易促使美國在不久後向卡達推銷他們的美製戰機，比如F-15QA，之後卡達又向歐盟購買颱風戰機，向法國購買飆風戰機，結果該國的幻象2000-5飛行時數相當少，雖然服役30年，但機體售命仍然十分年輕。

另一方面，印尼希望儘早汰除空軍機隊中的俄製戰機，也就是Su-27與Su-30，因為機齡老、操作成本偏高，而且印尼空軍其他的戰機都是西方規格的，兩者無法融合。

報導稱，幻象2000-5並不在印尼空軍的最初考量，但是在中間商蘇比亞諾的促成下，最終同意進行交易。