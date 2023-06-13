屏東縣睽違三年舉辦615警察節表揚活動，獎勵模範警察、刑事鑑識楷模、偵破重大刑案有功人員以及資深警察，還有義警、義交、民防與志工大隊等協勤民力，屏東縣長周春米今(13日)在臉書發文，感謝所有警察同仁平時守護治安的辛苦付出，敬禮向大家致意。

「屏東警察節表揚震撼力十足！爆破、垂降，展現打擊犯罪的戰力！」周春米表示，警察同仁365天輪流堅守崗位，捍衛治安、打擊犯罪、查緝毒品、阻絕詐欺、防制暴力，是維護社會安定的重要力量，守護鄉親的安全，他們始終站在第一線，讓我們一起說謝謝！

周春米提到，今天現場邀請國小孩子一起見識警察執行任務的英勇過程，同仁雨中從樓上垂降攻堅逮捕，更感受到震撼彈爆破的威力，加上新型重機展示，讓孩子們驚呼連連，大家都覺得超震撼、太帥氣！

周春米在致詞時也特別提及，許多鄉親關心的詐騙犯罪，「反詐騙」是縣府團隊責無旁貸的工作，目前已成立打詐國家隊，縣府會以「識詐、防詐、阻詐、懲詐」層層捍衛治安，警察做為最強力的防線，持續破獲不法犯罪集團，守護民眾財產安全。

周春米直呼：「我們一起展現守護屏東的決心，預祝大家警察節快樂，屏東有您們真好！」